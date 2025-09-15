Spotify rivoluziona l’esperienza d’ascolto per gli utenti free con l’introduzione di Pick & Play, Search & Play e Share & Play. Se prima eravamo costretti alla riproduzione casuale con skip limitati, ora possiamo finalmente scegliere qualsiasi brano dal catalogo sterminato della piattaforma, cercare un titolo specifico o riprodurre la musica condivisa da amici e artisti sui social. Un cambio di paradigma che trasforma radicalmente l’approccio al servizio gratuito. Questa mossa strategica arriva dopo il lancio, atteso da tempo, dello streaming lossless per gli abbonati Premium. Ma perché Spotify ha deciso di “regalare” una funzionalità così importante agli utenti free? La risposta, secondo gli analisti, risiede nelle difficoltà del settore pubblicitario della piattaforma. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Spotify gratis si trasforma: ora gli utenti possono scegliere i brani (ma c’è qualcosa sotto?)