Sport salute e sostenibilità | RIDA Ambiente lancia un’occasione di partecipazione concreta

Una giornata di sport, educazione e sostenibilità per il territorio. È l’iniziativa promossa da R.I.D.A. Ambiente Srl, in programma venerdì 20 settembre presso la sede aziendale di via Gorgona ad Aprilia. L’evento, gratuito e aperto a scuole, famiglie, associazioni e cittadini, vuole trasformarsi in un momento di aggregazione e crescita collettiva: non solo tornei e attività sportive, ma anche incontri formativi e spazi di dialogo sui temi del benessere, dell’inclusione e del rispetto per l’ambiente. A impreziosire il programma, la presenza di ospiti di rilievo: la leggenda dell’NBA Linton Johnson e Maurizia Cacciatori, icona dello sport italiano ed ex capitana della Nazionale di volley; il professor Ennio Tasciotti, scienziato di fama internazionale e divulgatore nel campo della bioingegneria; un talk dedicato alla lotta allo spreco alimentare e alla promozione di un’alimentazione consapevole. 🔗 Leggi su Funweek.it