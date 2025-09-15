Sport salute e sostenibilità | RIDA Ambiente lancia un’occasione di partecipazione concreta
Una giornata di sport, educazione e sostenibilità per il territorio. È l’iniziativa promossa da R.I.D.A. Ambiente Srl, in programma venerdì 20 settembre presso la sede aziendale di via Gorgona ad Aprilia. L’evento, gratuito e aperto a scuole, famiglie, associazioni e cittadini, vuole trasformarsi in un momento di aggregazione e crescita collettiva: non solo tornei e attività sportive, ma anche incontri formativi e spazi di dialogo sui temi del benessere, dell’inclusione e del rispetto per l’ambiente. A impreziosire il programma, la presenza di ospiti di rilievo: la leggenda dell’NBA Linton Johnson e Maurizia Cacciatori, icona dello sport italiano ed ex capitana della Nazionale di volley; il professor Ennio Tasciotti, scienziato di fama internazionale e divulgatore nel campo della bioingegneria; un talk dedicato alla lotta allo spreco alimentare e alla promozione di un’alimentazione consapevole. 🔗 Leggi su Funweek.it
In questa notizia si parla di: sport - salute
Salute, a Ovindoli la Longevity Run Summer '25, 2 giorni tra check-up, sport e natura
Sport e salute, in Polonia argento per i ragazzi con Diabete di tipo 1 dell'Agd Umbria
“Medicina, Sport e Prevenzione”: riflettori accesi alla Camera dei deputati sulla salute sportiva
Oggi, a partire dalle ore 9:30, si è svolto l’evento “Sport e Salute – passo dopo passo per la prevenzione delle malattie renali” allo Stadio Giannattasio di Ostia. La giornata ha registrato una grande partecipazione: Numerosi visitatori hanno preso parte agli Vai su Facebook
"Tennis and friends-salute e sport": da Sonego a Chiellini, quante stelle a Torino - X Vai su X
Roma-Sport e Salute: rinnovato l'accordo fino al 2028. Diego Nepi Molineris: «Siamo entusiasti» - Continua il legame tra il club giallorosso per la valorizzazione dello stadio Olimpico. Secondo ilmessaggero.it