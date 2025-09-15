Spagna il premier Sanchez | Israele fuori dalle competizioni sportive come la Russia
Il primo ministro spagnolo Pedro Sanchez ha chiesto che Israele venga bandito dagli eventi sportivi. “Fino a quando non finirà la barbarie, né la Russia né Israele dovrebbero partecipare a nessuna competizione internazionale “, ha detto Sanchez parlando ai membri del partito socialista. E poi ha sottolineato: “Le organizzazioni sportive dovrebbero valutare se sia etico che Israele continui a partecipare alle competizioni internazionali. Perché espellere la Russia dopo l’invasione dell’Ucraina e non espellere Israele dopo l’invasione di Gaza? “. La netta presa di posizione del capo del governo di Madrid arriva all’indomani della tappa finale della Vuelta interrotta a causa dei manifestanti che hanno lanciato barricate sulla strada e si sono scontrati con la polizia vicino al traguardo nella capitale spagnola. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
