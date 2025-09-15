Sovraffollamento il carcere di Lecce oltre la media nazionale | qui è invivibile

LECCE – L’associazione Nessuno tocchi Caino, che sta effettuando un tour nazionale, ieri ha fatto tappa a Lecce con il segretario nazionale Sergio D’Elia e la tesoriera Elisabetta Zamparutti. Elencando, al termine del giro di visite nella struttura di Borgo San Nicola, una serie di numeri che. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

