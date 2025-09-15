Sovraffollamento il carcere di Lecce oltre la media nazionale | qui è invivibile
LECCE – L’associazione Nessuno tocchi Caino, che sta effettuando un tour nazionale, ieri ha fatto tappa a Lecce con il segretario nazionale Sergio D’Elia e la tesoriera Elisabetta Zamparutti. Elencando, al termine del giro di visite nella struttura di Borgo San Nicola, una serie di numeri che. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
“Nessuno tocchi Caino”: “Carcere di Lecce sovraffollato al 170% e obsoleto” - La situazione nel carcere di Lecce non è dissimile da quella che si registra negli altri istituti penitenziari italiani. Lo riporta trnews.it
Lotta al sovraffollamento carcerario, il tour di “Nessuno tocchi Caino” fa tappa anche a Lecce - La tappa salentina fa seguito alle 108 visite effettuate nelle carceri italiane nel 2024 e le oltre 70 già svolte da inizio anno nell’ambito della campagna denominata “Visitare i carcerati” ... Segnala lecceprima.it