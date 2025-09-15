Pavia - Un caso sospetto di Dengue a Pavia. La segnalazione è giunta oggi agli uffici comunali dall'azienda Ats. Come da prassi in questi casi il sindaco Michele Lissia ha subito emesso un'ordinanza, per attuare la disinfestazione e la bonifica dell'area interessata. Secondo quanto riferito l'area da disinfestare e bonificare è di circa 200 metri di raggio, nel centro storico. "Al fine di prevenire la trasmissione autoctona del virus - si legge nell'ordinanza - è necessario attuare, nelle aree in cui sono presenti zanzare potenziali vettori della malattia, misure mirate per il controllo degli stessi, attivando interventi di disinfestazione straordinaria e di bonifica ambientale". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Sospetto caso di Dengue a Pavia: scatta la disinfestazione in centro