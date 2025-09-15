Sospetto caso di Dengue a Pavia | scatta la disinfestazione in centro
Pavia - Un caso sospetto di Dengue a Pavia. La segnalazione è giunta oggi agli uffici comunali dall'azienda Ats. Come da prassi in questi casi il sindaco Michele Lissia ha subito emesso un'ordinanza, per attuare la disinfestazione e la bonifica dell'area interessata. Secondo quanto riferito l'area da disinfestare e bonificare è di circa 200 metri di raggio, nel centro storico. "Al fine di prevenire la trasmissione autoctona del virus - si legge nell'ordinanza - è necessario attuare, nelle aree in cui sono presenti zanzare potenziali vettori della malattia, misure mirate per il controllo degli stessi, attivando interventi di disinfestazione straordinaria e di bonifica ambientale". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
In questa notizia si parla di: sospetto - caso
West Nile in Campania, ultime notizie: un caso sospetto a Salerno e altri tre sul litorale casertano
Caso sospetto di Dengue: in Brianza scatta la disinfestazione straordinaria
Sospetto caso di Dengue: al via i trattamenti notturni in zona via Sant’Agostino
Negativo il caso sospetto di arbovirosi evidenziato in zona via Vivaldi. ? I trattamenti di disinifestazione già programmati per domani domenica 14 settembre sono annullati. Vai su Facebook
Sospetto caso di Dengue in viale Bornata, al via la disinfestazione - X Vai su X
Caso sospetto di Dengue a Pavia, al via la disinfestazione; Caso sospetto di Dengue a Pavia, al via la disinfestazione: quando e dove sarà; Allarme malattie esotiche sul lago di Como: a Dervio un caso sospetto di Dengue.
Caso sospetto di Dengue a Pavia, al via la disinfestazione: quando e dove sarà - Per far fronte a tale situazione, il sindaco Michele Lissia ha emesso un'ordinanza per un intervento ... Da fanpage.it
Caso sospetto di Dengue a Pavia, al via la disinfestazione - Il sindaco Michele Lissia ha subito emesso un'ordinanza, per attuare la disinfestazione e la bo ... ansa.it scrive