Sospese le ricerche di Pietro l' uomo che è sparito nel nulla

Monzatoday.it | 15 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I vigili del fuoco dopo aver setacciato il territorio per ben 11 giorni sospendono le ricerche. Di Pietro Berardinelli, però, al momento non c’è traccia. Si fermano le ricerche, ma non le speranze, di riportare a casa l’anziano che all’inizio del mese si era allontanato dalla sua abitazione di. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: sospese - ricerche

Due ragazzi di 20 anni scomparsi nel fiume: sospese le ricerche

Urago, sospese le ricerche di due giovani nell’Oglio. Forze dispiegate, ma ora si pensa a falso allarme

Sospese le ricerche del giovane scomparso da Tagliacozzo: avvistato a Roma, si sarebbe allontanato volontariamente

Sospese le ricerche di Pietro, l'uomo che è sparito nel nulla; Anziano scomparso: dopo 11 giorni senza risultati sospese le ricerche; Chi è Tobias Servaas, il turista olandese disperso: l’ultima traccia è una breve conversazione.

Uomo scomparso a Castelvetrano, sospese le ricerche - Sono state sospese a mezzogiorno le ricerche nella zona della diga Delia di Castelvetrano dell'uomo che avrebbe lanciato l'allarme tramite una radiotrasmittente. Riporta ansa.it

Sospese le ricerche dell'alpinista disperso nel canavese - Sospese le ricerche dell'alpinista svizzero di 64 anni disperso tra le montagne del canavese; l'ultima segnalazione certa risale al 23 giugno, quando l'uomo si è incamminato per un'escursione e poi è ... rainews.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Sospese Ricerche Pietro Uomo