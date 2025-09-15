Sorrentino svela | L’Inter non riesce a cambiare sembra che qualcosa la blocchi Lautaro? Sarebbe stato meglio…

di Giuseppe Colicchia Sorrentino sull’avvio ingolfato della squadra di Chivu: «L’Inter sembra avere un blocco mentale. Lautaro avrebbe dovuto riposare». Stefano Sorrentino, ex portiere ed esperto analista sportivo, ha commentato la difficile situazione dell’ Inter durante il programma Domenica Sportiva. Partendo dalla sconfitta contro la Juventus, Sorrentino ha sottolineato come la squadra nerazzurra sembri incapace di cambiare marcia, nonostante le aspettative su nuovi innesti. «Sembra che ci sia qualcosa che blocchi e che fa sì che l’Inter non riesca a cambiare. Ci sono giocatori che devono giocare per forza, che lo facciano bene o sottoritmo», ha dichiarato Sorrentino, analizzando la situazione di una squadra che fatica a trovare continuità. 🔗 Leggi su Internews24.com

