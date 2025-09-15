Sono rimasto senza soldi uomo tenta il suicidio gettandosi nel Tevere

Si è gettato nel fiume a causa di problemi di natura economica. Un uomo è stato salvato questa mattina dagli agenti della polizia locale di Roma Capitale. Erano le 9:30 circa quando una pattuglia del I gruppo Prati, in servizio di viabilità a piazza delle Rovere, è intervenuta per trarre in salvo.

