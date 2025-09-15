Sono rimasto senza soldi uomo tenta il suicidio gettandosi nel Tevere
Si è gettato nel fiume a causa di problemi di natura economica. Un uomo è stato salvato questa mattina dagli agenti della polizia locale di Roma Capitale. Erano le 9:30 circa quando una pattuglia del I gruppo Prati, in servizio di viabilità a piazza delle Rovere, è intervenuta per trarre in salvo. 🔗 Leggi su Romatoday.it
In questa notizia si parla di: sono - rimasto
Evani: "Samp, sono orgoglioso di te, sarei rimasto. Mancini mi chiamò e mi disse..."
Il Video Club di Imola che resiste da 40 anni. Il titolare Carlo Torri come Highlander: “Sono rimasto l’unico”
Caos Inter, Calhanoglu risponde a Lautaro e Marotta: “Sono rimasto colpito…”
Sono rimasto quasi da solo a fare questo Nel cuore dei piccoli borghi il gelataio porta con sé non solo gelati cremosi e granite rinfrescanti, ma anche una storia di tradizione e libertà. Con il suo mezzo personale, attraversa le viuzze trasformando ogni angolo i - facebook.com Vai su Facebook
Durante i dialoghi tra Milan, Brugge e Jashari, ad un certo punto è sceso in campo Zlatan Ibrahimovic: Jashari, di ritorno da un allenamento, si è ritrovato sul telefono un messaggio di Ibrahimovic. Jashari è rimasto piacevolmente sorpreso, non se lo aspettava - X Vai su X
Pensioni, italiani preoccupati. «Non abbiamo abbastanza soldi» - Secondo il Global Retirement Index 2025, il 40% degli intervistati si dichiara preoccupato di non avere risparmi sufficienti a godersi la pensione. money.it scrive
Chiude il centro Dentorino: pazienti senza cure e soldi persi - Mello (CAO): «Troppi vuoti normativi, serve una legge che tuteli davvero i cittadini» ... Scrive giornalelavoce.it