Sondaggio Swg per il TgLa7 Meloni in volo | Pd e 5 Stelle vedono il baratro

Come andrebbe se si votasse oggi? L'annuncio come da tradizione del lunedì lo dà il direttore Enrico Mentana, snocciolando in diretta in coda all'edizione delle 20 i dati del s ondaggio Swg per il TgLa7. Ancora una volta sono ottime notizie per la premier Giorgia Meloni e in generale per la maggioranza di centrodestra e, viceversa, pessime per le opposizioni a poche settimane da una prova importante come le prossime elezioni regionali. Un test amministrativo, certo, ma considerata l'importanza delle regioni coivolte, dalle Marche alla Campania, dalla Puglia alla Calabria, la tornata avrà una valenza politica considerevole anche a Roma. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

