Sondaggio politico Fratelli d’Italia cresce Pd e M5S calano

(Adnkronos) – Fratelli d'Italia cresce e va in fuga, Pd e M5S calano. E' il quadro del sondaggio politico Swg per il Tg La7, con le intenzioni di voto in caso di elezioni oggi, 15 settembre 2025. La formazione guidata da Giorgia Meloni si conferma ampiamente primo partito, allungando rispetto alla concorrenza. Fratelli d'Italia guadagna . Nessun post correlato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

In questa notizia si parla di: sondaggio - politico

Sondaggio politico La7, Fratelli d’Italia cresce e Pd cala

Che batosta, Elly! Il sondaggio politico di Mentana azzera tutti i sogni di gloria: tra FdI e Pd distanza sempre più ampia

Sondaggio politico, Fratelli d’Italia e Pd in calo

Sondaggio politico del 15 settembre: come andrebbe se si votasse oggi - X Vai su X

Fdi sale ancora, M5S stacca il Pd. il sondaggio politico Proger Index Research per Piazzapulita fotografa le intenzioni di voto. Vai su Facebook

Sondaggio politico Fratelli d’Italia scende Pd e M5S crescono; Pd e M5S risalgono nei sondaggi Fratelli d’Italia scivola di poco.

Sondaggi politici, quale partito vincerebbe se si votasse domani e chi resterebbe indietro - Se domani si votasse per le politiche, FdI arriverebbe primo, con il 29,7%. Come scrive fanpage.it

Sondaggi politici, sale il consenso di Fratelli d’Italia e M5s: chi è crollato - Nell'ultimo anno Fratelli d'Italia e Movimento 5Stelle hanno rafforzato il loro consenso, diversamente dal Partito democratico che ha perso terreno. Riporta fanpage.it