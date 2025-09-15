Sondaggi politici colpo di scena | numeri chiarissimo chi può sorridere e chi invece si dispera
Fratelli d’Italia continua a crescere nei sondaggi e allunga le distanze dagli avversari politici. È quanto emerge dall’ultima rilevazione Swg per il Tg La7, aggiornata al 15 settembre 2025, che fotografa le intenzioni di voto degli italiani se si votasse oggi. Il partito guidato dalla premier Giorgia Meloni guadagna un altro 0,4% in una settimana e raggiunge il 30,4% delle preferenze, confermandosi largamente in testa. Un risultato che rafforza la leadership del centrodestra nella scena politica nazionale. In calo invece il Partito Democratico, che perde lo 0,3% e scivola al 21,9%. Il partito di Elly Schlein, pur rimanendo la seconda forza del Paese, non riesce a contenere l’avanzata di Fratelli d’Italia e mostra segnali di difficoltà nel consolidare il proprio consenso. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
