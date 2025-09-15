Solo il 15% dei figli di genitori senza diploma arriva all' Università | il progetto Memo della Rete Merita

Pisatoday.it | 15 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Secondo l'ultimo rapporto 'Education at a Glance 2025' dell'Ocse (9 settembre 2025), la mobilità educativa intergenerazionale resta limitata in tutti i Paesi: i giovani adulti (25-34 anni) hanno una probabilità significativamente maggiore di conseguire un titolo universitario se anche i loro. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

