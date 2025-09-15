Sole365 conquista la Medaglia d’Argento con il progetto Sole365 Capability Academy
Sole365 ha annunciato la sua candidatura per la categoria "Miglior Programma di Sviluppo per Leader in Prima Linea" ai prestigiosi Brandon Hall Group Excellence Awards 2025. Brandon Hall Group è una società di ricerca e analisi, con oltre 10.000 clienti a livello globale e quasi 30 anni di. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
In questa notizia si parla di: sole365 - conquista
Comunicato Stampa: Sole365 conquista la Medaglia d'Argento con il progetto “Sole365 Capability Academy”
Microsoft 365 Copilot fa di più allo stesso prezzo per conquistare le aziende http://dlvr.it/TN2Sz7 - X Vai su X
Un primo che conquista al primo assaggio ?Trofie con zucchine e speck: il profumo del sud, il sapore deciso del nord.? ? 081 213 2714? Via Nazionale delle Puglie, 365 – Nola (NA)? Vai su Facebook
Comunicato Stampa: Sole365 conquista la Medaglia d’Argento con il progetto “Sole365 Capability Academy” - La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di AP COMMERCIALE SRL ... Come scrive laprovinciadicomo.it
Sole365 conquista la Medaglia d’Argento con il progetto “Sole365 Capability Academy” - Sole365 conquista la Medaglia d’Argento con il progetto “Sole365 Capability Academy”, nella categoria Best Development Program for Frontline Leaders ai Brandon Hall Group Excellence Awards 2025. Scrive ansa.it