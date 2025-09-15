Sole365 conquista la Medaglia d’Argento con il progetto Sole365 Capability Academy

Napolitoday.it | 15 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sole365 ha annunciato la sua candidatura per la categoria "Miglior Programma di Sviluppo per Leader in Prima Linea" ai prestigiosi Brandon Hall Group Excellence Awards 2025. Brandon Hall Group è una società di ricerca e analisi, con oltre 10.000 clienti a livello globale e quasi 30 anni di. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: sole365 - conquista

Comunicato Stampa: Sole365 conquista la Medaglia d'Argento con il progetto “Sole365 Capability Academy”

sole365 conquista medaglia d8217argentoComunicato Stampa: Sole365 conquista la Medaglia d’Argento con il progetto “Sole365 Capability Academy” - La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di AP COMMERCIALE SRL ... Come scrive laprovinciadicomo.it

sole365 conquista medaglia d8217argentoSole365 conquista la Medaglia d’Argento con il progetto “Sole365 Capability Academy” - Sole365 conquista la Medaglia d’Argento con il progetto “Sole365 Capability Academy”, nella categoria Best Development Program for Frontline Leaders ai Brandon Hall Group Excellence Awards 2025. Scrive ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Sole365 Conquista Medaglia D8217argento