Sognava di fare la scrittrice Ginevra muore a soli 21 anni | una città intera sotto shock terribile

Aveva solo 21 anni e una grande passione per i libri e la scrittura. A portarla via è stato un osteosarcoma, diagnosticato due anni fa. Nonostante il dolore e la malattia, Ginevra Giacomin ha sempre condiviso sui social il suo percorso, con franchezza e determinazione, lasciando un segno profondo in chi l’ha seguita. La sua morte ha commosso profondamente la comunità di Cison di Valmarino, nel Trevigiano, dove viveva. Domani, martedì 16 settembre, alle ore 15, si svolgeranno i funerali nella chiesa del paese. Ginevra era molto conosciuta: nel 2021 era stata premiata dal Comune come studentessa meritevole. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

