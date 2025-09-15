Softball | Italia il ciclo continua Europei il brivido e la vittoria

Stavolta l’Italia, per vincere gli Europei di softball, ha avuto parecchio in termini di brividi dietro la schiena da sentire. La sconfitta con la Spagna ha obbligato, se non a una rincorsa, quantomeno a dover fare estrema attenzione a ogni singolo incontro dal terzo in poi: una prospettiva che avrebbe potuto mettere in difficoltà parecchie squadre. Non questo team azzurro, però. Non una squadra forgiata da mille esperienze, e che Craig Montvidas si è trovato in mano senza dover poi cambiare chissà cosa. Non una squadra che, con Erika Piancastelli spesso in grado di mettere insieme numeri e fuoricampo di primo livello e tutte le compagne a seguirla, ha realmente preso in mano la situazione e l’ha cambiata tante volte. 🔗 Leggi su Oasport.it

