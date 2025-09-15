Softball | Italia il ciclo continua Europei il brivido e la vittoria
Stavolta l’Italia, per vincere gli Europei di softball, ha avuto parecchio in termini di brividi dietro la schiena da sentire. La sconfitta con la Spagna ha obbligato, se non a una rincorsa, quantomeno a dover fare estrema attenzione a ogni singolo incontro dal terzo in poi: una prospettiva che avrebbe potuto mettere in difficoltà parecchie squadre. Non questo team azzurro, però. Non una squadra forgiata da mille esperienze, e che Craig Montvidas si è trovato in mano senza dover poi cambiare chissà cosa. Non una squadra che, con Erika Piancastelli spesso in grado di mettere insieme numeri e fuoricampo di primo livello e tutte le compagne a seguirla, ha realmente preso in mano la situazione e l’ha cambiata tante volte. 🔗 Leggi su Oasport.it
softball - italia
Elisa Cecchetti, match winner della Finalissima contro i Paesi Bassi, festeggia la vittoria dell’Europeo, il quattordicesimo nella storia per il Softball Azzurro. #ItaliaSoftball #LeAzzurre #softball #EuroSoftball2025 #campionesse Vai su Facebook
L'Italia femminile di softball è di nuovo Campione d'Europa. Le Azzurre in una finale epica hanno battuto i Paesi Bassi confermandosi campionesse continentali. ? Un singolo di Elisa Cecchetti al tie-break decida una partita vinta in rimonta 4-3. #italia # - X Vai su X
Europeo softball, Sheldon (Italia) dopo la vittoria: “Solo l’inizio” - PRAGA – “Bellisima partita, combattuta ed emozionante, ma noi ci sentiamo solo all’inizio di un percorso che è appena iniziato”. ilsaronno.it scrive
Softball. Erika Piancastelli e il trionfo europeo con l’Italia: "Una grande sintonia il nostro valore aggiunto» - Grande quanto sofferta impresa per le ragazze dell’Italia del softball, che sabato sono tornate sul trono d’Europa, bissando il ... Lo riporta msn.com