Social e ignoranza | Gratteri denuncia indifferenza e degenerazione collettiva

Il procuratore capo di Napoli Nicola Gratteri interviene duramente sul ruolo dei social network e sull’indifferenza sociale dopo l’aggressione avvenuta a Marostica. Le sue parole mettono in luce una vigliaccheria collettiva che trasforma testimoni in spettatori passivi e i social in amplificatori di ignoranza. La denuncia di Gratteri sull’indifferenza sociale Durante la trasmissione televisiva “In . .it. 🔗 Leggi su Scuolalink.it

In questa notizia si parla di: social - ignoranza

Gratteri: “I social hanno fatto emergere tutta l’ignoranza sociale. Una volta non si vedevano tanti ignoranti perché non potevano esibire la loro ignoranza, oggi con i social la possono esibire”

Mario Biondi: «Ho 10 figli da 4 donne diverse, non metto limiti alla provvidenza. Sui social commenti feroci, ma è solo ignoranza» Vai su Facebook

Mario Biondi: «I miei 10 figli, bello ma impegnativo. Sui social mi sfottono? Ci vedo dell'ignoranza» - X Vai su X

Social e ignoranza: Gratteri denuncia indifferenza e degenerazione collettiva; Gratteri: Abbiamo una società ignorante che si informa sui social; Gratteri: I social hanno fatto emergere tutta l'ignoranza sociale. Una volta non si vedevano tanti ignoranti perché non potevano esibire la loro ignoranza, oggi con i social la possono esibire.

Gratteri: “I social hanno fatto emergere tutta l’ignoranza sociale. Una volta non si vedevano tanti ignoranti perché non potevano esibire la loro ignoranza, oggi con i ... - Il procuratore capo di Napoli Nicola Gratteri ha lanciato un duro attacco contro l'indifferenza sociale e il ruolo dei social network durante la trasmissione "In Altre Parole" su La7, condotta da Mass ... Si legge su orizzontescuola.it

"I social hanno fatto emergere l'ignoranza sociale", l'accusa di Nicola Gratteri - Nicola Gratteri commenta l'aggressione avvenut a Marostica e si scaglia contro i social network, che secondo il Procuratore della Repubblica hanno permesso una degenerazione dei costumi e ... Lo riporta la7.it