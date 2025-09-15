Sky acquisisce i diritti Free della Serie A LBA di basket per il triennio 2025 – 2028

È stata presentata a Milano l’edizione 20252026 della Supercoppa Italiana di basket, che andrà in scena all’Unipol Forum di Assago i prossimi 27 e 28 settembre. Le tre sfide saranno trasmesse in diretta su Sky Sport Basket e in streaming su NOW. Le medesime partite saranno trasmesse anche in diretta in chiaro su Cielo. La Supercoppa Italiana sarà il . L'articolo proviene da Sport in TV. 🔗 Leggi su Sportintv.eu

