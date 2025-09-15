Sky acquisisce i diritti Free della Serie A LBA di basket per il triennio 2025 – 2028
È stata presentata a Milano l’edizione 20252026 della Supercoppa Italiana di basket, che andrà in scena all’Unipol Forum di Assago i prossimi 27 e 28 settembre. Le tre sfide saranno trasmesse in diretta su Sky Sport Basket e in streaming su NOW. Le medesime partite saranno trasmesse anche in diretta in chiaro su Cielo. La Supercoppa Italiana sarà il . L'articolo proviene da Sport in TV. 🔗 Leggi su Sportintv.eu
Sky Sport Basket acquisisce diritti pay Serie A LBA per le prossime 3 stagioni (anche streaming NOW)
Sky acquisisce i diritti Free della Serie A per il triennio 2025 - 2028; Reyer Venezia, il punto di Wheatle: Consapevoli delle qualità che abbiamo, vogliamo disputare un'ottima stagione; Lunedì 28 luglio alle ore 16.00 Assemblea della Lega Basket in modalità video conferenza.
Sky acquisisce i diritti Free della Serie A per il triennio 2025 - 2028 - È stata presentata a Milano l’edizione 2025/2026 della Supercoppa Italiana di basket, che andrà in scena all’Unipol Forum di Assago i prossimi 27 e ... pianetabasket.com scrive
Sky acquisisce i diritti per le finali di Nations League e le qualificazioni europee per i Mondiali 2026 - Sky si conferma punto di riferimento del grande calcio d’Europa: fino al 2027, in esclusiva 185 delle 203 partite a stagione di UEFA Champions League e tutte le 342 gare di Europa League e Conference ... Lo riporta tuttosport.com