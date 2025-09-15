Sistema Ferraro Procura insiste su aggravante mafiosa e arresti ' respinti'

La Procura di Napoli ha presentato appello al Riesame contro la decisione del gip di escludere l'associazione camorristica e l'aggravante mafiosa nell'indagine che il 9 settembre ha portato all'arresto di dieci persone: tre in carcere, sette ai domiciliari, oltre ad altre sette misure tra divieti. 🔗 Leggi su Casertanews.it

Nel sistema di appalti pilotati c’erano camorra e Cosa Nostra siciliana. Ecco le accuse a Nicola Ferraro

Appalti e camorra: gip esclude aggravante mafiosa per “sistema Ferraro”, Procura presenta appello

sistema ferraro procura insisteAppalti e camorra: gip esclude aggravante mafiosa per “sistema Ferraro”, Procura presenta appello - Per il gip l'imprenditore Nicola Ferraro non avrebbe agito per conto del clan dei Casalesi; la Direzione Distrettuale Antimafia ha presentato appello al ... Riporta fanpage.it

sistema ferraro procura insisteSistema ‘Ferraro’, l’accusa della Procura: “Sindaco revocò appalto rifiuti per i voti alle Provinciali” - Indagine Dda Napoli sul “sistema Ferraro”: il sindaco di Arienzo, Giuseppe Guida (FI), ai domiciliari per uno scambio elettorale- Scrive internapoli.it

