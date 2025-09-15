Sistema Ferraro Procura insiste su aggravante mafiosa e arresti ' respinti'

La Procura di Napoli ha presentato appello al Riesame contro la decisione del gip di escludere l'associazione camorristica e l'aggravante mafiosa nell'indagine che il 9 settembre ha portato all'arresto di dieci persone: tre in carcere, sette ai domiciliari, oltre ad altre sette misure tra divieti.

Nel sistema di appalti pilotati c’erano camorra e Cosa Nostra siciliana. Ecco le accuse a Nicola Ferraro

Appalti e camorra: gip esclude aggravante mafiosa per “sistema Ferraro”, Procura presenta appello

La Procura ricostruire il ruolo di Nicola Ferraro, arrestato nell'inchiesta contro il sistema di appalti truccati nel Casertano Avrebbe avuto rapporti anche con la mafia siciliana

Appalti e camorra: gip esclude aggravante mafiosa per "sistema Ferraro", Procura presenta appello - Per il gip l'imprenditore Nicola Ferraro non avrebbe agito per conto del clan dei Casalesi; la Direzione Distrettuale Antimafia ha presentato appello al ...

Sistema 'Ferraro', l'accusa della Procura: "Sindaco revocò appalto rifiuti per i voti alle Provinciali" - Indagine Dda Napoli sul "sistema Ferraro": il sindaco di Arienzo, Giuseppe Guida (FI), ai domiciliari per uno scambio elettorale