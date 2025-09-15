Sinner-Alcaraz scoppia la bufera | tennis sconvolto
Dopo la finale degli US Open vinta da Alcaraz contro Sinner scoppia una vera bufera, critiche, polemiche prese di posizione. Gli US Open si confermano il palcoscenico più imprevedibile e spettacolare del tennis mondiale. Sul cemento di New York è andata in scena una finale attesissima, quella tra Carlos Alcaraz e Jannik Sinner, due giovani che stanno riscrivendo le gerarchie del tennis con il loro talento e la loro freschezza. Lo spagnolo ha avuto la meglio, conquistando il titolo e tornando in cima al ranking ATP, mentre l’azzurro ha dovuto fare i conti con una sconfitta che brucia ma che, senza ombra di dubbio, segna un altro passo importante nella sua crescita. 🔗 Leggi su Glieroidelcalcio.com
In questa notizia si parla di: sinner - alcaraz
Ha già vinto Wimbledon, Sinner e Alcaraz: verdetto inaspettato
Rabbia Sinner, surclassato da Alcaraz: “Non sta in piedi”
Carlos Alcaraz, la strana frase su Jannik Sinner: "Non è per sempre"
?Becker sulla finale Sinner-Alcaraz: "La grande differenza che ho notato in questo duello è stata…" Vai su Facebook
Da rasato a biondo platino. Carlos Alcaraz continua a giocare con la sua capigliatura: dopo il trionfo bis allo Us Open con la vittoria in finale su Jannik Sinner e il ritorno in vetta al ranking mondiale, lo spagnolo ha condiviso sui social il nuovo look #ANSA https - X Vai su X
Scoppia la bufera al Bim dopo il voto: Della Bitta vince, ma viene congelato - TUTTI I COMMENTI DELLA POLITICA; Perché il caso Sinner può essere un atto politico: chi finanzia la Wada; Sinner-Alcaraz, la verità sul triangolo amoroso con Brooks Nader: una fonte spiffera tutto, è bufera.
Sinner-Alcaraz, la verità sul triangolo amoroso con Brooks Nader: una fonte spiffera tutto, è bufera - L'esplosiva modella americana Brooks Nader ha davvero frequentato sia Sinner sia Alcaraz durante lo US Open? Riporta sport.virgilio.it