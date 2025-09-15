Dopo la finale degli US Open vinta da Alcaraz contro Sinner scoppia una vera bufera, critiche, polemiche prese di posizione. Gli US Open si confermano il palcoscenico più imprevedibile e spettacolare del tennis mondiale. Sul cemento di New York è andata in scena una finale attesissima, quella tra Carlos Alcaraz e Jannik Sinner, due giovani che stanno riscrivendo le gerarchie del tennis con il loro talento e la loro freschezza. Lo spagnolo ha avuto la meglio, conquistando il titolo e tornando in cima al ranking ATP, mentre l’azzurro ha dovuto fare i conti con una sconfitta che brucia ma che, senza ombra di dubbio, segna un altro passo importante nella sua crescita. 🔗 Leggi su Glieroidelcalcio.com

© Glieroidelcalcio.com - Sinner-Alcaraz, scoppia la bufera: tennis sconvolto