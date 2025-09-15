Sinner-Alcaraz scoppia la bufera | tennis sconvolto

Dopo la finale degli US Open vinta da Alcaraz contro Sinner scoppia una vera bufera, critiche, polemiche prese di posizione. Gli US Open si confermano il palcoscenico più imprevedibile e spettacolare del tennis mondiale. Sul cemento di New York è andata in scena una finale attesissima, quella tra Carlos Alcaraz e Jannik Sinner, due giovani che stanno riscrivendo le gerarchie del tennis con il loro talento e la loro freschezza. Lo spagnolo ha avuto la meglio, conquistando il titolo e tornando in cima al ranking ATP, mentre l’azzurro ha dovuto fare i conti con una sconfitta che brucia ma che, senza ombra di dubbio, segna un altro passo importante nella sua crescita. 🔗 Leggi su Glieroidelcalcio.com

