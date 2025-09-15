Simonelli punta la finale | L’unica strada è spingere al massimo
Martedì 16 settembre Lorenzo Simonelli tornerà sui blocchi per disputare le semifinali dei 110 ostacoli ai Mondiali di atletica 2025, in corso a Tokyo, dopo aver superato le batterie. Il primatista italiano sogna un traguardo prestigioso: conquistare la sua prima finale iridata sulla distanza, un obiettivo ambizioso ma alla sua portata. Intervistato dalla Federazione Italiana di Atletica Leggera, l’azzurro ha dichiarato: "Mi sento pronto per il prossimo turno, servirà spingere al massimo per entrare in finale". 🔗 Leggi su Gazzetta.it
