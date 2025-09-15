SIMONA VENTURA HA SCELTO GLI OPINIONISTI DEL GRANDE FRATELLO | ECCO CHI SONO

Simona Ventura ha scelto gli opinionisti del Grande Fratello. Il padre dei reality tornerà alle origini con un cast di sconosciuti a partire da lunedì 29 settembre su Canale 5. Chi sono gli opinionisti del GF 2025? Nessuno! La notizia è stata data con assoluta certezza da Gabriele Parpiglia nella sua newsletter. Il giornalista aggiunge che questa era l’idea fin dall’inizio, ovvero stop a spalle per supportare il conduttore di turno. Farà tutto Simona che di reality qualcosa ne capisce, giusto qualcosa eh. Davide Maggio ha invece rilanciato la presenza di tre ex gieffini con un ruolo però diverso, una sorta di panel per commentare le gesta dei nuovi inquilini. 🔗 Leggi su Bubinoblog