Simon Leviev arrestato il truffatore di Tinder del documentario Netflix | come riusciva a farsi prestare soldi per poi sparire
Usava l’app di incontri per trovare donne da raggirare, le convinceva a fare prestare denaro e poi scompariva. È la storia del truffatore di Tinder, a cui nel 2022 Netflix ha dedicato il documentario Tinder Swindler, che racconta di come abbia truffato donne scandinave per 10 milioni di dollari. L’uomo, che si chiamava Shimon Yehuda Hayut prima di cambiare nome in Simon Leviev, è finito in manette all’aeroporto di Batumi in Georgia. «È stato arrestato su mandato dell’Interpol », ha fatto sapere il ministero dell’Interno georgiano all’ Afp senza citare le accuse a suo carico. Leviev era già stato arrestato in Finlandia nel 2015 in Grecia nel 2019. 🔗 Leggi su Open.online
