Sicurezza stradale torna la campagna Safety Days per ridurre il numero di vittime degli incidenti

La Polizia Stradale di Ravenna dà il via alla campagna congiunta di sicurezza stradale "Safety Days" promossa da RoadPol - European Roads Policing Network. RoadPol è una rete di cooperazione tra le Polizie Stradali, nata sotto l’egida dell’Unione Europea, che intende sviluppare una cooperazione. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

In questa notizia si parla di: sicurezza - stradale

