Si allontana da un' attività scolastica | 16enne con autismo annega in una piscina privata

Un ragazzo 16enne è annegato in una piscina all’interno di una proprietà privata, nelle vicinanze dello stadio Bentegodi. Da quanto si è appreso il ragazzo, di nazionalità cingalese e in cura al Policlinico di Borgo Roma, per alcune patologie che lo limitavano, si sarebbe allontanato da un centro professionale dove stava seguendo un percorso scolastico e si è introdotto nella proprietà, annegando. 🔗 Leggi su Feedpress.me

