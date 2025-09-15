Si accende di verde il palazzo regionale per la prima Giornata della Celiachia
Stasera, l’edificio della Regione Lazio in via Cristoforo Colombo si è acceso di un vivido verde, celebrando la prima Giornata Regionale della Celiachia istituita lo scorso giugno. Un gesto simbolico che, a colpo d’occhio, racconta l’impegno del territorio nel dare visibilità a una patologia spesso sottovalutata. Uno sguardo d’insieme La facciata principale dell’edificio regionale, affacciata . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
In questa notizia si parla di: accende - verde
LIVE F1, GP Olanda 2025 in DIRETTA: semaforo verde alle 15.00! Si accende il duello Mclaren, Ferrari cerca la rimonta
Etiopia, si accende la diga del Rinascimento: energia verde per l’Africa
Raffaele si accende di personalità con le sue varianti più vivaci: striato verde e marrone, blu scuro trasparente e viola melanzana intenso. Ogni colore racconta una storia di carattere e ricerca estetica, mantenendo intatta l’essenza di eleganza e comfort che co Vai su Facebook
La Regione Lazio illuminata di verde per la Giornata della celiachia; Accensione dell'albero di Natale 2024 in piazza De Ferrari: programma e orari; Furia Tiziano Spada, il pacato deputato si infiamma e accende Sala d’Ercole.
La Regione Lazio illuminata di verde per la Giornata della celiachia - Nella serata di oggi, il palazzo della Regione Lazio di via Cristoforo Colombo si è illuminato di verde in occasione della prima Giornata Regionale della Celiachia, istituita con la legge regionale n. Secondo adnkronos.com
Sanità Veneto: Palazzo Balbi 'verde' per lotta a fibrosi cistica - Palazzo Balbi, sede della Giunta Regionale del Veneto, si colorerà domani di verde in segno di adesione alla campagna di sensibilizzazione dedicata alla lotta alla fibrosi cistica, una delle malattie ... Segnala ansa.it