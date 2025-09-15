Shein chiude il sito a Stradella | 311 lavoratori licenziati e 150 contratti non rinnovati

Lettera43.it | 15 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Doccia fredda per oltre 450 lavoratori nel Pavese. Shein ha deciso di chiudere lo stabilimento di Stradella, in provincia di Pavia, e di spostare l’intera attività in Polonia. A farne le spese entro la fine del 2025 saranno 150 persone con contratto in scadenza, che non sarà rinnovato, e altre 311 dipendenti a tempo indeterminato, che saranno invece licenziati. La società Fiege Logistics lo ha annunciato ai sindacati durante un vertice tenutosi lunedì 15 settembre alla Prefettura di Pavia per conto della società cinese. Soltanto 60 lavoratori saranno ricollocati. L’unica speranza, in attesa del nuovo vertice che si terrà il 22 settembre, sembra essere la strada di nuovi acquirenti. 🔗 Leggi su Lettera43.it

shein chiude il sito a stradella 311 lavoratori licenziati e 150 contratti non rinnovati

© Lettera43.it - Shein, chiude il sito a Stradella: 311 lavoratori licenziati e 150 contratti non rinnovati

In questa notizia si parla di: shein - chiude

Shein chiude a Stradella e licenzia oltre 300 lavoratori: il colosso del fast fashion sposta la sede in Polonia

Shein chiude in Italia e si sposta in Polonia: licenziati 311 dipendenti

Shein chiude sede nel Pavese, oltre 300 licenziamenti

Shein sposta la logistica in Polonia: licenziati 311 lavoratori a Stradella; Shein, 461 lavoratori a rischio licenziamento in Italia: chiude il polo di Stradella; Shein chiude in Italia e si sposta in Polonia: licenziati 311 dipendenti.

shein chiude sito stradellaShein chiude sito nel Pavese, oltre 300 licenziamenti - Scattano oggi i 311 licenziamenti dei dipendenti a tempo indeterminato della Shein di Stradella, marchio cinese di abbigliamento low cost, ospitata in un'area logistica nel comune dell' Oltrepò Pavese ... Come scrive ansa.it

shein chiude sito stradellaShein, 461 lavoratori a rischio licenziamento in Italia: chiude il polo di Stradella - La chiusura del centro logistico Shein a Stradella mette in crisi l’Oltrepò Pavese: 461 posti persi e solo 60 ricollocazioni, mentre sindacati e azienda trattano ... Si legge su quifinanza.it

Cerca Video su questo argomento: Shein Chiude Sito Stradella