Shein chiude il sito a Stradella | 311 lavoratori licenziati e 150 contratti non rinnovati
Doccia fredda per oltre 450 lavoratori nel Pavese. Shein ha deciso di chiudere lo stabilimento di Stradella, in provincia di Pavia, e di spostare l’intera attività in Polonia. A farne le spese entro la fine del 2025 saranno 150 persone con contratto in scadenza, che non sarà rinnovato, e altre 311 dipendenti a tempo indeterminato, che saranno invece licenziati. La società Fiege Logistics lo ha annunciato ai sindacati durante un vertice tenutosi lunedì 15 settembre alla Prefettura di Pavia per conto della società cinese. Soltanto 60 lavoratori saranno ricollocati. L’unica speranza, in attesa del nuovo vertice che si terrà il 22 settembre, sembra essere la strada di nuovi acquirenti. 🔗 Leggi su Lettera43.it
