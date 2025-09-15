She-hulk affronta un destino oscuro nell’universo ultimate marvel
Le recenti rivelazioni riguardanti l’universo Marvel offrono uno sguardo inquietante sulla sorte di alcuni personaggi iconici del Marvel Cinematic Universe (MCU). In particolare, si approfondisce il destino di Jennifer Walters, nota come She-Hulk, all’interno della nuova realtà alternativa dell’ Ultimate Universe. Questo articolo analizza le vicende che hanno coinvolto questa figura e le differenze con la continuity principale, evidenziando un quadro caratterizzato da eventi oscuri e tragici. marvel: il destino di jennifer walters nell’ultimate universe. la nuova realtà e la dominazione del maker. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
In questa notizia si parla di: hulk - affronta
