Settore giovanile Paratici guida la rimonta dell’U18 Successi per U15 U16 e U17

Il week end appena trascorso ha inflitto la prima sconfitta stagionale alla Roma di Gian Piero Gasperini, arresasi per 1-0 al Torino dopo una prestazione decisamente meno brillante rispetto alle prime due uscite. Se la Prima Squadra ha steccato il proprio appuntamento, lo stesso non si può dire per le formazioni del settore giovanile, a partire dalla Primavera, vittoriosa per 3-1 contro la Fiorentina. Successo in rimonta invece per l’U18, nella quale ha brillato ancora Lorenzo Paratici, autore della prima rete giallorossa sempre contro il Torino, che aveva chiuso la prima frazione in vantaggio di due reti. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Settore giovanile, Paratici guida la rimonta dell’U18. Successi per U15, U16 e U17

