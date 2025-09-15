Serie A tegola sulla Roma | Dybala infortunato salta il derby con la Lazio

Brutte notizie per la Roma alla vigilia di una settimana cruciale. Gli accertamenti medici a cui si è sottoposto Paulo Dybala hanno confermato una lesione muscolare di lieve entità alla coscia sinistra. L’attaccante argentino dovrà restare ai box per circa due settimane e sarà costretto a saltare tre partite importanti: il derby con la Lazio . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it

