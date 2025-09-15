Serie A, Hellas Verona Cremonese termina a reti inviolate: Audero salva il risultato, infortunio per Gagliardini. Il match tra Hellas Verona e Cremonese, valido per il terzo turno di Serie A, si è concluso con un deludente 0-0, che muove parzialmente la classifica per entrambe le squadre. Tuttavia, sono stati due ex Inter a emergere come protagonisti della partita. Il portiere della Cremonese, l’ex Inter Emil Audero, ha giocato una partita decisiva, mettendo a referto numerose parate importanti, tra cui una all’ultimo secondo che ha salvato il risultato. L’ex nerazzurro ha dimostrato tutto il suo valore tra i pali, risultando fondamentale per il pareggio dei suoi. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Serie A, Hellas Verona Cremonese 0-0: Audero protagonista, Gagliardini s’infortuna