Serie A Hellas Verona Cremonese 0-0 | Audero protagonista Gagliardini s’infortuna
Serie A, Hellas Verona Cremonese termina a reti inviolate: Audero salva il risultato, infortunio per Gagliardini. Il match tra Hellas Verona e Cremonese, valido per il terzo turno di Serie A, si è concluso con un deludente 0-0, che muove parzialmente la classifica per entrambe le squadre. Tuttavia, sono stati due ex Inter a emergere come protagonisti della partita. Il portiere della Cremonese, l’ex Inter Emil Audero, ha giocato una partita decisiva, mettendo a referto numerose parate importanti, tra cui una all’ultimo secondo che ha salvato il risultato. L’ex nerazzurro ha dimostrato tutto il suo valore tra i pali, risultando fondamentale per il pareggio dei suoi. 🔗 Leggi su Internews24.com
Serie A ( 15-09 ore 18.30- giornata) Hellas Verona vs Cremonese; Francesco Arena di Torre del Greco -lunedì 15-09 ore 18.30 Serie C ( 4^giornata) Pro Vercelli vs Virtus Verona; Enrico Eremitaggio di Ancona-sabato 13-09 ore 15 Serie D (Girone B-2^giornat
Live Hellas Verona - Cremonese - Serie A 2025/2026: Punteggi & Highlights Calcio - 15/09/2025; Verona - Cremonese (0-0) Serie A 2025; Serie A 2025/26 | #VeronaCremonese: le formazioni ufficiali.
