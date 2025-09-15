Serie A Como Genoa termina 1-1 | Nico Paz illude Ekuban risponde Il racconto del match

Calcionews24.com | 15 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

e che cosa è successo Al Giuseppe Sinigaglia finisce in parità la sfida tra Como e Genoa, valida per la terza giornata del campionato di Serie A 2025-2026. Un match combattuto e ricco di intensità, chiuso sull’1-1 grazie alle reti . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

serie a como genoa termina 1 1 nico paz illude ekuban risponde il racconto del match

© Calcionews24.com - Serie A, Como Genoa termina 1-1: Nico Paz illude, Ekuban risponde. Il racconto del match

In questa notizia si parla di: serie - como

Morata ha detto di sì al Como per tornare in Serie A: cosa manca per chiudere la trattativa

Non solo Morata: il Como riporta un’altra stella in Serie A | Decisiva la volontà del giocatore

La Serie A pesca a Siviglia: acquisti per Napoli e Como

Ekuban risponde a Paz: Como-Genoa termina 1-1; Como, la magia di Nico Paz non basta: follia Ramon, Ekuban strappa un punto per il Genoa; Serie A: due pareggi nei due posticipi della terza giornata.

serie como genoa terminaComo raggiunto in extremis dal Genoa in Serie A. Pareggio senza gol tra Verona e Cremonese - Con la conclusione dei due posticipi del lunedì va ufficialmente in archivio la terza giornata della Serie A 2025- oasport.it scrive

serie como genoa terminaSerie A, la classifica: il Como pareggia e sale a 4 punti, come il Toro - Ad aprire la giornata è la gara in programma allo stadio Bentegodi di Verona fra Hellas e Cremonese alle 18. Lo riporta toronews.net

Cerca Video su questo argomento: Serie Como Genoa Termina