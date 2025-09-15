Sentinella dell’Est l’operazione è già in corso | l’Italia pronta a inviare altri 2 caccia?
Secondo il Corriere della Sera e Ansa, l'Italia starebbe valutando la possibilità di inviare due Eurofighter a supporto della missione. Intanto dalla Russia non arrivano segnali rincuoranti e il ministro della Difesa, Guido Crosetto, ricorda le mancanze del Paese in materia di difesa. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
