Semina il caos al pronto soccorso e aggredisce un medico | arrestato

Carabinieri e polizia sono intervenuti nel pomeriggio di lunedì 15 settembre al pronto soccorso dell'ospedale di Piacenza a causa di un individuo violento che ha creato il caos all'interno della struttura sanitaria. Si tratta di un giovane nordafricano che già alcuni giorni fa si era reso. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

