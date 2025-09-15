Scuole al via la Flc Cgil Palermo all' attacco | Anno nuovo ma problemi vecchi
“Anno nuovo e problemi vecchi. Se i problemi legati all’edilizia scolastica puntualmente si sono fatti sentire, resta grave anche il costante calo degli iscritti e il problema del precariato. Gli alunni continuano a diminuire mentre è sempre alto il numero del personale precario della scuola. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
