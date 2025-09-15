Scuolabus in fiamme a Roma nord Paura per gli studenti a bordo

Scuolabus in fiamme a Roma Nord. A bordo del pulmino si trovavano alcuni scolari e l'autista, usciti dal mezzo primo che le fiamme lo distruggessero. L'incendio è divampato intorno alle 16:30 di oggi mentre in pulmino transitava sulla via Cassia, in zona Vigna Stelluti. Sul posto gli agenti della. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Incendio a Vigna Clara, a fuoco uno scuolabus: paura per 8 bambini. Il mezzo distrutto dalle fiamme - Le cause dell'incidente, oggi pomeriggio in via Luigi Bodio, sono ancora in corso di accertamento. Lo riporta roma.corriere.it

