Scuola via Tasso chiusa alunni in altre scuole Si valutano primi interventi per il problema dell' amianto

Per risolvere il problema delle tracce di amianto rinvenute nella pavimentazione originaria della scuola di via Tasso intanto si verserà della resina sigillante, e gli alunni, per la settimana di chiusura prevista per gli interventi, dovranno andare in altri plessi di altre scuole. Sono alcune. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

