Scuola Rodari | asfaltature urgenti in Amiternina per garantire sicurezza studenti oggi
L'Aquila - Provincia dell’Aquila avvia lavori da 170mila Euro su SP Amiternina Pagliare di Sassa, per attraversamenti pedonali, segnaletica e barriere vicino scuola “Rodari”. La Provincia dell’Aquila ha affidato un intervento rivolto a potenziare la sicurezza stradale lungo la strada provinciale “Amiternina”, nel tratto che attraversa la frazione di Pagliare di Sassa, nei pressi dell’Istituto comprensivo Gianni Rodari”. L’importo dell’opera è di circa 170.000 euro, finanziati tramite il bilancio provinciale e assegnati all’impresa Appalti Ursini Srl, con sede all’Aquila. I lavori, stimati in una durata di trenta giorni, comprendono: il rifacimento del manto stradale, l’installazione della segnaletica orizzontale e verticale, la creazione di nuovi attraversamenti pedonali e la posa di barriere laterali. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv
