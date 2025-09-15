Scuola pubblica bocciata in edilizia | solo un edificio su due ha il certificato di agibilità

Roma, 15 settembre 2025 – In Italia suona la campanella per milioni di studenti, ma l’ edilizia scolastica, la sostenibilità e i servizi registrano ancora forti disuguaglianze territoriali. Calano gli stanziamenti per la manutenzione straordinaria. A denunciarlo è Legambiente che con una nota fa il punto sulla situazione. Il report di 'Ecosistema Scuola' di Legambiente. Nel 2024 solo il 47% degli edifici dispone del certificato di agibilità, solo il 31,2% ha beneficiato di indagini diagnostiche sui solai negli ultimi 5 anni e appena il 10,9% ha ricevuto interventi di messa in sicurezza sui solai. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Scuola pubblica bocciata in edilizia: solo un edificio su due ha il certificato di agibilità

In questa notizia si parla di: scuola - pubblica

Scuola | Assistenza educativa agli studenti disabili, la Provincia pubblica il bando per enti del terzo settore

In Sicilia stop ai “diplomifici”, la Regione stringe sui controlli per le scuole paritarie. L’assessore Turano: “Stiamo lavorando per una scuola pubblica che punti su legalità e qualità”

La responsabilità dei docenti nella scuola pubblica: aspetti civili, penali e disciplinari

"Le aule della scuola elementare pubblica “P. Thouar e L. Gonzaga”, a Milano, sono organizzate in maniera diversa da quelle di gran parte delle scuole. Non ci sono banchi singoli ma tavoli grandi, le “isole”, attorno a cui si dispongono cinque o sei bambini. Al - facebook.com Vai su Facebook

Scuola pubblica tra tagli e dimensionamenti, ma Valditara promette più fondi alle paritarie - X Vai su X

Scuola, l’Italia resta indietro: troppi edifici non sicuri, disuguaglianze e pochi fondi per la manutenzione - Il nuovo report Ecosistema Scuola di Legambiente si focalizza sui dati relativi al 2024 e un focus sugli ultimi 25 anni di scuola nel Paese. Da greenme.it

Scuole, più della metà è senza certificato di agibilità. E resta il rischio amianto - Legambiente denuncia: manutenzione carente, gap territoriale e crolli ancora oggi la principale causa di incidenti ... Scrive ilfattoquotidiano.it