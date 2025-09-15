Scuola docente reggino in servizio a Crotone denuncia 8 posti dati a supplenze nella sua provincia
In servizio a Crotone, lontano dalla sua residenza e dalla famiglia, nonostante nella provincia di Reggio Calabria ci siano 8 posti liberi per le assegnazioni provvisorie.E' accaduto all'insegnante reggino Giorgio Furfaro, vincitore di concorso nazionale per la classe di concorso A023 (Italiano. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
In questa notizia si parla di: scuola - docente
