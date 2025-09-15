Scuola docente reggino in servizio a Crotone denuncia 8 posti dati a supplenze nella sua provincia

Reggiotoday.it | 15 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In servizio a Crotone, lontano dalla sua residenza e dalla famiglia, nonostante nella provincia di Reggio Calabria ci siano 8 posti liberi per le assegnazioni provvisorie.E' accaduto all'insegnante reggino Giorgio Furfaro, vincitore di concorso nazionale per la classe di concorso A023 (Italiano. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: scuola - docente

Scuola, caos graduatorie. Lo sconforto del docente: “Mi hanno tolto un sogno”

Docente ottiene passaggio di ruolo nella stessa scuola in cui insegnava già: ci sono dei vantaggi? Continuità didattica si perde comunque

Dalla scuola italiana in Iran alla fuga. La testimonianza della docente Angelina Spenillo: “In cattedra, tra cento culture, ho insegnato in una scuola del Mondo. Così l’Italia mi ha riportata a casa”

scuola docente reggino servizioReggio Calabria, docente vincitore di concorso escluso da posti liberi: supplenti assegnati al suo posto - L’Ufficio scolastico provinciale di Reggio Calabria il 19 agosto ha dichiarato “nessuna disponibilità” per l’assegnazione provvisoria del docente, salvo poi – pochi giorni dopo – assegnare quegli ... Secondo reggiotv.it

Concorso scuola docenti, scadenza al 9 gennaio: chiarito il concetto di servizio lodevole - Ancora pochi giorni dopo di che scadrà il termine di presentazione per la domanda del concorso scuola. Lo riporta it.blastingnews.com

Cerca Video su questo argomento: Scuola Docente Reggino Servizio