Scuola da Regione 7,3 milioni per Mamoli e Majorana

Provincia di Bergamo e Regione Lombardia hanno firmato a Milano un protocollo di intesa che destina 7,3 milioni di euro a due istituti superiori del territorio: quasi 4 milioni al Majorana di Seriate e oltre 3,3 milioni al Mamoli di Bergamo. A Palazzo Lombardia, per sottoscrivere l’accordo in vece del presidente Pasquale Gandolfi, in queste ore a Roma per impegni istituzionali come presidente dell’Upi, Unione delle Province Italiane, il vicepresidente e delegato all’edilizia scolastica, Umberto Valois. “Con la firma di questo protocollo – commenta Valois – mettiamo nero su bianco un investimento strategico per le nostre scuole. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - Scuola, da Regione 7,3 milioni per Mamoli e Majorana

