Scossa di terremoto nei Campi Flegrei preceduta da un boato

Napolitoday.it | 15 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“L’Osservatorio Vesuviano ha comunicato a questa amministrazione l’accadimento di un evento sismico di magnitudo 2.0 ± 0.3, localizzato nei pressi di via San Gennaro Agnano. Il sisma si è prodotto alle 20:33 ora locale (UTC 18:33) del 15092025, alla profondità di 2,41 km. L’ evento potrebbe. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: scossa - terremoto

Terremoto: scossa in costa garganica Magnitudo 2,8 in tarda mattinata

Terremoto, scossa fortissima di magnitudo 6.2

Terremoto, scossa di magnitudo 8.8 al largo della Kamchatka. Allerta tsunami per Russia, Giappone, Guam, Hawaii, Alaska e Ecuador

Terremoto ai Campi Flegrei, scossa avvertita tra Napoli e Pozzuoli alle 20.32; Scossa di terremoto nei Campi Flegrei preceduta da un boato; Terremoto oggi ai Campi Flegrei, scossa di magnitudo 2.0.

scossa terremoto campi flegreiTerremoto ai Campi Flegrei, scossa avvertita tra Napoli e Pozzuoli alle 20.32 - 32 di oggi, lunedì 15 settembre, nei Campi Flegrei: l'evento sismico è stato avvertito tra Napoli ... Si legge su fanpage.it

Terremoto ai Campi Flegrei, nuova scossa di magnitudo 3.3 - Una serie di scosse è stata registrata da mezzanotte: poi questa mattina la più forte, di magnitudo 4. adnkronos.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Scossa Terremoto Campi Flegrei