Scossa di terremoto nei Campi Flegrei preceduta da un boato
"L'Osservatorio Vesuviano ha comunicato a questa amministrazione l'accadimento di un evento sismico di magnitudo 2.0 ± 0.3, localizzato nei pressi di via San Gennaro Agnano. Il sisma si è prodotto alle 20:33 ora locale (UTC 18:33) del 15092025, alla profondità di 2,41 km.
Terremoto: scossa in costa garganica Magnitudo 2,8 in tarda mattinata
Terremoto, scossa fortissima di magnitudo 6.2
Terremoto, scossa di magnitudo 8.8 al largo della Kamchatka. Allerta tsunami per Russia, Giappone, Guam, Hawaii, Alaska e Ecuador
