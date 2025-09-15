Scossa di terremoto in Italia | paura tra gli abitanti la terra ha tremato di colpo
Torna a tremare la terra nei Campi Flegrei. Una scossa di terremoto è stata registrata nella serata di lunedì 15 settembre, alle ore 20:32. L’evento è stato avvertito chiaramente da molti residenti nell’area flegrea e in alcune zone della periferia occidentale di Napoli. Secondo i dati forniti dall’ INGV (Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia), la scossa ha avuto una magnitudo 2.0 della scala Richter ed è avvenuta a una profondità di soli 2 chilometri, confermando la natura superficiale del sisma. Il terremoto è stato distintamente percepito in varie zone: in particolare sul Lungomare di Pozzuoli, nel quartiere di Bagnoli, nell’area della Solfatara e nella zona di Pisciarelli ad Agnano. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
