Scontro auto-moto sulla telesina | centauro trasportato al San Pio

Tempo di lettura: < 1 minuto Ferito un centauro a seguito di un incidente stradale avvenuto sulla Telesina nel territorio di Puglianello al Km 34 e 200. L’ uomo si è scontrato con un’auto Opel Corsa in prossimità di una stazione di rifornimento carburanti. Per il centauro e’ stato necessario il trasporto in ospedale al San Pio. Sul posto i Carabinieri del Nucleo radiomobile della Compagnia di Cerreto Sannita e quelli della Stazione di San Salvatore Telesino. Sembrerebbe che la causa del sinistro sia dovuta ad una inversione di marcia da parte dell’auto per entrare nella stazione carburanti. La dinamica è comunque in fase di ricostruzione da parte dei militari. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Scontro auto-moto sulla telesina: centauro trasportato al San Pio

In questa notizia si parla di: scontro - auto

Cortona, grave incidente a Tavarnelle: scontro moto-auto, 37enne portato in ospedale

Incidente sulla Agrigento - Raffadali, scontro fra due auto: un ferito grave

Scontro auto-scooter a Baganzola: un ferito grave, è in Rianimazione

Tre feriti, questo pomeriggio, in uno scontro auto-moto sulla Gardesana a Dro Vai su Facebook

Catania, scontro auto-scooter: due morti e un ferito #catania #incidente #13settembre - X Vai su X

Incidente tra furgone e moto sulla Telesina: muore un 59enne, una donna ferita grave; Carabiniere morto, due comunità piangono Giuliano; Scontro frontale sulla statale, auto contro camion: un morto.

Scontro auto-moto (FOTO), motociclista sbalzato sull'asfalto: 45enne trasportato all'ospedale - 45 di oggi, domenica 14 settembre, all'altezza della rotatoria di via ... Scrive ildolomiti.it

Tragedia della strada: è il 53enne Ruggero Serioli la vittima del terribile scontro moto - auto - E' il 53enne Ruggero Serioli la vittima del tragico incidente stradale che si è verificato ieri - Segnala ildolomiti.it