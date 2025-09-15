Sciopero trasporti per Gaza a Napoli il 22 settembre si fermano metro bus e funicolari per 24 ore

Lo sciopero nazionale dei trasporti di 24 ore, proclamato per lunedì 22 settembre in favore di Gaza e della Palestina, coinvolgerà anche i mezzi dell'Anm. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Sciopero trasporti per Gaza, a Napoli il 22 settembre si fermano metro, bus e funicolari per 24 ore; Unione Sindacale di Base: USB proclama lo sciopero generale per il 22 settembre: difendere la Flotilla, fermare il genocidio a Gaza, stop all’economia di guerra; Sciopero dei treni il 4 e il 5 settembre.

Sciopero trasporti per Gaza, a Napoli il 22 settembre si fermano metro, bus e funicolari per 24 ore - Lo sciopero nazionale dei trasporti di 24 ore, proclamato per lunedì 22 settembre in favore di Gaza e della Palestina, coinvolgerà anche i mezzi dell'Anm

