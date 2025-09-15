Sciopero dei precari della Giustizia un lavoratore di Milano | Usati come tappabuchi vogliamo essere stabilizzati

In occasione della giornata di sciopero nazionale proclamata da Fp Cgil, domani i precari della Giustizia saranno in presidio al Tribunale di Milano. Data la scadenza del contratto il 30 giugno 2026, il rischio è quello di restare senza lavoro: "Abbiamo deciso di aderire allo sciopero di domani perché la stabilizzazione di tutti i lavoratori del PNRR è fondamentale per gli interessi di tutti i cittadini", ha detto uno dei precari che aderirà allo sciopero a Fanpage.it. 🔗 Leggi su Fanpage.it