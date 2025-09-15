Sciopero dei precari della giustizia a Catania sit in davanti alla Prefettura

La Fp Cgil di Catania organizza una giornata di sciopero generale di tutti i lavoratori e le lavoratrici precari del Pnrr della giustizia per martedì 16 settembre, con un sit-in davanti alla Prefettura di Catania dalle ore 10 alle ore 13.La decisione arriva a fronte di una situazione ormai. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

In questa notizia si parla di: sciopero - precari

Sciopero alla Ebara Pumps Europe: “Contratti precari e salari inadeguati”

Da Rimini a Bologna per lo sciopero dei precari della giustizia: "Nel nostro Tribunale sono 40"

Assunti col Pnrr e "buttati a mare". I precari della Giustizia in sciopero

Sciopero dei precari della giustizia, da #Foggia un pullman per la manifestazione regionale di #Bari - X Vai su X

Giustizia, la Fp Cgil in piazza: “Stabilizzare i precari Pnrr per non far collassare il sistema”: Martedì 16 settembre la Funzione Pubblica Cgil scenderà in piazza aderendo allo sciopero nazionale dei lavoratori e delle lavoratrici della giustizia. In Calabria la mobil - facebook.com Vai su Facebook

Sciopero dei precari della giustizia, a Catania sit in davanti alla Prefettura; Precari della giustizia in sciopero: domani sit-in in Prefettura; Sciopero precari della giustizia, le piazze della protesta.

FP Cgil: martedì 16 sciopero dei precari della giustizia. A Catania sit in davanti alla Prefettura - comunicato stampa FP Cgil La FP CGIL di Catania organizza una giornata di sciopero generale di tutti i lavoratori e le lavoratrici precari del PNRR della giustizia per martedì 16 settembre, con un sit ... Riporta ienesiciliane.it

Giustizia, sciopero nazionale dei precari della giustizia assunti con il Pnrr. Landini: aumentare i posti di lavoro, non perdere quelli che già ci sono - La Fp Cgil ha indetto, per l’intera giornata di martedì 16 settembre, lo sciopero nazionale delle lavoratrici e dei lavoratori ... Secondo ildiariodellavoro.it