Sciopero dei precari della giustizia a Catania sit in davanti alla Prefettura

La Fp Cgil di Catania organizza una giornata di sciopero generale di tutti i lavoratori e le lavoratrici precari del Pnrr della giustizia per martedì 16 settembre, con un sit-in davanti alla Prefettura di Catania dalle ore 10 alle ore 13.La decisione arriva a fronte di una situazione ormai. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

