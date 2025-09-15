Sci E’ morto l’azzurro Matteo Franzoso
Roma, 15 set. (askanews) – Si è spenta in una clinica di Santiago del Cile la giovane vita di Matteo Franzoso. A darne la notizia i sanitari locali, che hanno informato la commissione medica FISI e il Presidente federale. Il 25enne atleta azzurro non ha superato le conseguenze del trauma cranico e del conseguente edema cerebrale, che si era creato dopo la caduta avvenuta sabato durante un allenamento sulla pista di La Parva, a 50 km dalla capitale cilena. Franzoso, che avrebbe compiuto 26 anni il prossimo 16 settembre, ha affrontato male il primo, piccolo salto del tracciato di allenamento, finendo sbalzato in avanti verso le reti. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
Una tragedia sconvolge lo sci azzurro e tutto lo sport italiano. A due giorni dalla caduta nelle Ande in allenamento con la nazionale di discesa libera, è morto a Santiago del Cile Matteo Franzoso, 25 anni. Lo sciatore azzurro non ha superato le conseguenze d
È morto a Santiago del Cile lo sciatore azzurro Matteo Franzoso. A dare la tragica notizia i sanitari locali, che hanno informato la commissione medica Fisi e il presidente federale. Il 25enne atleta delle Fiamme Gialle non ce l'ha fatta a superare le conseguenz