ROMA – “Cinque anni nel nome della libertà di stampa, grazie all’impegno delle giornaliste e dei giornalisti che del Domani fanno parte. Un tema fondamentale per la qualità della democrazie, che dovrebbero avere un’informazione indipendente, in grado di informare senza filtri e condizionamenti politici”. Lo scrive la leader del Pd, Elly Schlein, in una lettera al direttore del “Domani”, Emiliano Fittipaldi, per i 5 anni dalla nascita del quotidiano. Schlein aggiunge che è “un tema fondamentale tanto più oggi, con l’Italia in caduta libera rispetto ad altre democrazie su questo fronte. Nella classifica globale del 2025 di Reporter senza frontiere il nostro paese si classifica al 49esimo posto, scendendo di tre gradini rispetto al 2024: il risultato peggiore in Europa occidentale”, sottolinea. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - Schlein: “Italia in caduta libera sulla libertà d’informazione”