Scandone ufficializzato il calendario | tutte le partite

L'ASD Felice Scandone Avellino è pronta a tornare protagonista sui parquet italiani: la Federazione Italiana Pallacanestro ha ufficializzato il calendario del prossimo campionato di Serie B Interregionale 202526, che vedrà gli irpini impegnati in un girone ricco di sfide affascinanti e derby di grande tradizione. Il debutto stagionale è fissato per sabato 27 settembre 2025 alle ore 20:30 al PalaDelMauro, dove la Scandone ospiterà la Stella Azzurra Viterbo Basket. Seguiranno trasferte e impegni casalinghi di grande intensità, fino alla chiusura della regular season prevista per domenica 26 aprile 2026, quando i biancoverdi affronteranno al PalaDelMauro il Nuovo Basket Aquilano.

