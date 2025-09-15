Scandone ufficializzato il calendario | tutte le partite
Tempo di lettura: 2 minuti L’ASD Felice Scandone Avellino è pronta a tornare protagonista sui parquet italiani: la Federazione Italiana Pallacanestro ha ufficializzato il calendario del prossimo campionato di Serie B Interregionale 202526, che vedrà gli irpini impegnati in un girone ricco di sfide affascinanti e derby di grande tradizione. Il debutto stagionale è fissato per sabato 27 settembre 2025 alle ore 20:30 al PalaDelMauro, dove la Scandone ospiterà la Stella Azzurra Viterbo Basket. Seguiranno trasferte e impegni casalinghi di grande intensità, fino alla chiusura della regular season prevista per domenica 26 aprile 2026, quando i biancoverdi affronteranno al PalaDelMauro il Nuovo Basket Aquilano. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
In questa notizia si parla di: scandone - ufficializzato
La Scandone Avellino pronta alla nuova stagione, ufficializzato il calendario
Scandone Avellino, il 27 settembre si inizia in casa. Ecco il calendario completo - L’ASD Felice Scandone Avellino è pronta a tornare protagonista sui parquet italiani: la Federazione Italiana Pallacanestro ha ufficializzato il calendario del prossimo campionato di Serie B Interregio ... Segnala msn.com
Serie B - Scandone Avellino, il calendario delle amichevoli preseason - La Scandone Avellino è pronta a tornare sul parquet per preparare al meglio la nuova stagione sportiva, che la vedrà protagonista nel campionato di Serie B ... Riporta pianetabasket.com