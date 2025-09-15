Scandone Avellino ufficiale il calendario | al via la stagione 2025 26
L’ASD Felice Scandone Avellino è pronta a tornare protagonista sui parquet italiani: la Federazione Italiana Pallacanestro ha ufficializzato il calendario del prossimo campionato di Serie B Interregionale 202526, che vedrà gli irpini impegnati in un girone ricco di sfide affascinanti e derby di. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
Scandone Avellino, respinta la richiesta di ripescaggio in Serie B nazionale
La Scandone Avellino saluta e ringrazia il coach Nino Sanfilippo
Scandone Avellino accoglie il nuovo allenatore Titto Carone
